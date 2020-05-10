نقطة نظام.. قفزة في الفراغ

قام رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أول أمس، بخرجة تلفزيونية جديدة، تجاوزت بعض عيوب خرجته السابقة التي اتسمت بالتشنج مع الصحافيين الثلاثة الذين شاركوا فيها. إلا أن هذا التحسن الشكلي لم يترجم إلى تلك الوظيفة التواصلية التي كانت منتظرة من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي.

إعلان هذا اللقاء، الذي بثته القنوات التلفزيونية، صادف ترقبا كبيرا لدى عموم المغاربة لما ستقرره السلطات بشأن مرحلة ما بعد 20 ماي الجاري، وهو ما أدى إلى مضاعفة حجم الانتظارات، ومنح اللقاءِ هالة كبيرة، لم يكن المضمون في مستواها.

المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة في بعض الملفات الحيوية، مثل التعليم ومصير السنة الدراسية والمغاربة العالقين في الخارج وطريقة صرف الدعم المالي من صندوق مواجهة وباء كورونا، لم تضف شيئا إلى المعطيات والأجوبة التي قدمها الوزراء المكلفون بهذه القطاعات، بل إن لقاء رئيس الحكومة كان أدنى من سقف البيانات والعروض التي قدمها بعض الوزراء.

النقطة التي أفاضت كأس الغضب من الخروج الإعلامي الجديد لرئيس الحكومة، كانت الطريقة المترددة والمتوجسة التي شابت حديثه عن تحضيرات الحكومة للفترة المقبلة من الطوارئ، حيث قال إنه لا يملك تصورا بشأن ذلك، مكتفيا بالإشارة إلى وجود سيناريوهات وخيارات مختلفة يجري تدارسها.

هذا النوع من الخطاب لا يساعد في دعم المجهود الجماعي لمواجهة الوباء، إذ لا يعقل أن تطلب الدولة من المواطنين التخلي عن حرياتهم الأساسية وموارد رزقهم، دون أن يكون لديها تصوّر عام يؤطر الإجراءات والقرارات التي يمكنها أن تتبدل وتتغير دون أن يتزحزح التصور العام.