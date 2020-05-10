مسافة مترين بين المصلين ولكل سجادته الخاصة.. ألمانيا تفتح المساجد للمسلمين في رمضان (الفيديو)

فتحت عدد من المساجد في ألمانيا، ابوابها للمصلين من جديد، بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة، هذا في الوقت الذي مازالت المساجد في جل البلدان الأوروبية لم تفتح ابوابها بعد.

تقرير مصور لقناة “دوتشي فيلي” الألمانية ، السبت 09 مايو 2020، نقل أجواء أولى أيام عودة بيوت الله في ألمانيا لاستقبال المصلين، وفق ظروف خاصة، ترتكز على أساسا على قواعد التباعد الاجتماعي.

شروط صارمة: مسجد مدينة برلين، استقبل اسبت، العشرات من الاخصا من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابق، خاصة في رمضان.

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إذ أن عودة المساجد، تم تقييدها بالعديد من الشروط الصارمة، أبرزها التباعد بين المصلين، إذ تم فرض مسافة مترين اثنين بين كل مصلي وآخر، كما فرض على كل شخص اصلاة على سجادة خاصة توضع على السجاد الكبير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المصلين ظهروا وهم يرتدون الكمامات، وعدد منهم فضل أيضا ارتداء قفازات للأيدي، من أجل مضاعفات الإجراءات الإحترازية، وتفادي انتقال الفيروس بين المصلين.