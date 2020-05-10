تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا فى تونس

الأحد 10 مايو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

سجلت تونس حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 1032 حالةً.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس "، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1877 تحليلاً مخبرياً من مجموع 29 ألفاً و 297 تحليلاً منذ بداية ظهور الفيروس.

وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 660 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.