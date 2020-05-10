البيرو: تسجيل 100 وفاة جديدة و3168 حالة إصابة إضافية بكورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:36 صباحًا, 10 مايو 2020 م
المناطق - وكالات
أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس السبت، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1814 حالة بعد تسجيل 100 وفاة جديدة.
وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 65 ألفا و15 شخصا، وذلك بعد تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل الى 20 ألف و246 شخصا.
وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا، الجمعة الماضي عن تمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 24 مايو الجاري.
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