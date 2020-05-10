شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يجدد الخلافات الحادة بين أمريكا والصين لهذا السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

قال دبلوماسي صيني إن كلا من الصين والولايات المتحدة أيدت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لمجابهة جائحة فيروس كورونا يوم الخميس ولكنها شعرت "بصدمة وأسف" لتغيير واشنطن موقفها يوم الجمعة

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وكذب دبلوماسي أمريكي هذه التصريحات وقال إن الولايات المتحدة لم توافق على النص.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر منذ أكثر من ستة أسابيع الاتفاق على نص يهدف في نهاية الأمر إلى دعم دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 23 مارس لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يمكن للعالم التركيز على الجائحة.

لكن المحادثات تعثرت بسبب مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن ما إذا كان سيتم ذكر منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسيون إن واشنطن لا تريد مثل هذه الإشارة وأصرت الصين على ضرورة أن يتضمن القرار ذلك في حين يرى بعض الأعضاء الآخرين أن الإشارة أو عدم الإشارة لمنظمة الصحة مسألة هامشية.

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وأوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة بعد أن اتهمها الرئيس دونالد ترامب بالتركيز أكثر من اللازم على الصين وبتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وهو أمر نفته المنظمة.

وبدا أن مجلس الأمن توصل لحل وسط في ساعة متأخرة من مساء الخميس طبقا لما قاله دبلوماسيون، أنه بدلا من ذكر منظمة الصحة بالاسم أشارت المسودة إلى "وكالات صحية متخصصة". ولكن الولايات المتحدة رفضت هذه الصياغة يوم الجمعة لأنها إشارة واضحة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون إن بكين وواشنطن أثارتا خلال المفاوضات احتمال استخدامهما حق النقض (الفيتو) بسبب مسألة الإشارة إلى منظمة الصحة.