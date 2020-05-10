شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا فى تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

سجلت تونس حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 1032 حالةً.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس "، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1877 تحليلاً مخبرياً من مجموع 29 ألفاً و 297 تحليلاً منذ بداية ظهور الفيروس.

وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 660 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.