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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا فى تونس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
الخليج 365 ـ متابعات
سجلت تونس حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 1032 حالةً.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس "، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1877 تحليلاً مخبرياً من مجموع 29 ألفاً و 297 تحليلاً منذ بداية ظهور الفيروس.
وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 660 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.
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