السلطات الأميركية بدأت توزيع أول عقار مرخص ضد كورونا

أعلن مكتب مساعد وزير الصحة الأميركي للاستعداد والاستجابة، بدء توزيع عقار "ريمديسيفير"، الدواء الوحيد الذي حصل على موافقة فيدرالية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا الى أنه "ستستفيد منه أكثر مناطق البلاد تضررا من الفيروس".
وأوضح في بيان أنه "بدأت منذ 7 أيار الحالي، إرسال شحنات من العقار إلى عدد من الولايات، وتشير الأرقام إلى اختلافات في الحصص التي ستذهب إلى كل ولاية"، لافتا الى أن "الشركة المصنعة تعهدت بتوفير نحو 607 آلاف قارورة من الدواء التجريبي على مدى الأسابيع الستة المقبلة لعلاج حوالي 78 ألف مريض في الولايات المتحدة".
وبين أن "هذه الكمية هي ضمن 1.5 مليون قارورة ستتبرع بها الشركة إلى العالم"، مضيفا: "الأمر متروك لأقسام الصحة في الولايات لتوزيع الجرعات على المستشفيات لأنها أكثر دراية باحتياجاتها".
وكانت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) قد رخصت باستخدام "ريمديسيفير" في حالات الطوارئ لعلاج المصابين بالمرض، لكن التجارب حول مدى فعاليته لا تزال جارية.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و339 ألف إصابة بفيروس كورونا توفي منهم أكثر من 79 ألفا، بينما تماثل 232 آلاف للشفاء.
وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و84 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 279 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و426 ألفا.
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