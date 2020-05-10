AFP: أكثر من 4 ملايين إصابة معلنة بفيروس كورونا المستجد في العالم

كشفت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" أنه وفقا لتعداد أجرته استناداً إلى مصادر رسميّة، سُجّل رسميّاً ما يزيد على أربعة ملايين إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجدّ في ​العالم​، أكثر من ثلاثة أرباعها في ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​، وسُجّلت 4001437 إصابة بينها 277127 وفاة على الأقلّ في العالم. وفي أوروبا التي تُعتبر القارّة الأكثر تأثّراً بالفيروس، سُجّلت 1708648 إصابة و155074 وفاة، فيما سُجّلت في الولايات المتحدة 1305544 إصابة بينها 78320 وفاة.

وأوضحت أن الإحصاءات لا تعكس إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.

وتتقدم دول كثيرة بحذر في اتجاه رفع ​الحجر المنزلي​ عن مواطنيها وسط مخاوف من حصول موجة ثانية من ​الإصابات​ بفيروس كورونا المستجد.

وفي ​اوروبا​، تترقب ​فرنسا​ بدء عملية تخفيف اجراءات العزل تدريجيا الإثنين والتي ستحاط بتدابير ​سلامة​ مشددة من أجل تجنب موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا مستندة الى تراجع أعداد الوفيات.

وتنوي ​الحكومة البريطانية​ فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوما على معظم الوافدين على متن رحلات دولية إلى ​بريطانيا​، ما أثار مخاوف المطارات وشركات الطيران التي تعاني بالفعل جراء فيروس كورونا.