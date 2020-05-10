شركات الطيران الأميركية توافق على الكشف عن درجة حرارة المسافرين

عبرت "أيرلاينز فور أميركا" وهي مجموعة تجارية تمثل أكبر شركات الطيران الأمريكية عن تأييدها لإدارة أمن النقل في الكشف عن درجات حرارة المسافرين والموظفين خلال تفشي جائحة ​فيروس كورونا​.

واشارت المجموعة الى إن هذه المراجعات "ستضيف حماية إضافية للركاب إلى جانب موظفي شركات الطيران و​المطار​"، مشيرة الى أنها "ستوفر أيضا مراجعة ​درجات الحرارة​ ثقة إضافية مهمة من قبل الناس لإعادة إطلاق السفر جوا و​اقتصاد​ بلادنا".

ولفت مسؤول أميركي السبت، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إجراء هذه المراجعات، مشيرا إلى أن هذه القضية قيد مباحثات مكثفة بين الوكالات الحكومية وشركات الطيران الأميركية، وأضاف: "من المحتمل اتخاذ قرار بشأن ذلك هذا الأسبوع".

وشدد مسؤولون أميركيون على إن "مراجعة درجات الحرارة لن تقضي على خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها يمكن أن تكون رادعا لمنع الناس الذين ليسوا على ما يرام من السفر".

هذا وسجلت ​الولايات المتحدة​ أكثر من مليون و309 آلاف إصابة بالفيروس حتى الآن.