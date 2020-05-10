علوش: لإيقاف الهدر عبر المؤسسات وايجاد خطة واضحة لانتشال لبنان

رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ انه "لا يوجد اي خطة اقتصادية منزلة، فخطة الحكومة الاقتصادية فيها بعض البنود التي يمكن التوافق عليها حول عناوينها ​العريضة​ وعلى مجلس النواب أن يقوم بتشريحها".

وأكد في حديث إذاعي ان "الهم اليوم سد الفجوة المالية غير واضحة المعالم وقد تكون امكانية وقف الانهيار المالي على الاقل شبه مستحيلة طالما انه هناك أمورا غير واضحة في الخطة التي وضعتها الحكومة".

وشدد علوش على وجوب " ايقاف الهدر عبر المؤسسات وايجاد خطة واضحة لانتشال لبنان".