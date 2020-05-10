عبدالله: إلغاء طائفية الوظيفة العامة حلم يجب أن نناضل لأجله

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "هل سينهض وطن، ميزة ابنائه العلم والمعرفة والحداثة، يستحضر كل المفردات العصبية والفئوية والطائفية والمذهبية، امام كل استحقاق؟".

وشدد على ان "اول الغيث، إقرار آلية للتعيينات، تحررنا من الخطاب المتخلف، الذي سيتكرر مع كل تعيين. إلغاء طائفية الوظيفة العامة، حلم يجب أن نناضل لأجله!​​​​​​".