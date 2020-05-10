تشديد الاجراءات الوقائية من كورونا في بلدة جديدة القيطع

أطلقت مجموعة من شباب هيئة الطوارىء في جديدة القيطع مبادرة بالتعاون مع الاهالي، بسبب ارتفاع أعداد المصابين ب​كورونا​ الى 15، تقوم على منع الاهالي من الخروج من منازلهم الا في الحالات الطارئة، تطوع عدد من ​الشباب​ لتأمين حاجات كل عائلة، إقفال مداخل القرية باستثناء المدخل الرئيسي حيث ستراقب شرطة ​البلدية​ حرارة الداخلين الى القرية والخارجين منها.

وأعلنت هذه المجموعة إقفال المساجد والمقاهي التي سوف يقتصر عملها على الدليفري.

وكانت خلية الأزمة في بلدية جديدة القيطع - عكار قد أعلنت في بيان أنه "بعد مراجعة المصادر الطبية المختصة بأزمة كورونا، تأكدت نتيجة فحص PCR لعائلة أنها أتت إيجابية".