تشديد الاجراءات الوقائية من كورونا في بلدة جديدة القيطع

أطلقت مجموعة من شباب هيئة الطوارىء في جديدة القيطع مبادرة بالتعاون مع الاهالي، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا الى 15، تقوم على منع الاهالي من الخروج من منازلهم الا في الحالات الطارئة، تطوع عدد من الشباب لتأمين حاجات كل عائلة، إقفال مداخل القرية باستثناء المدخل الرئيسي حيث ستراقب شرطة البلدية حرارة الداخلين الى القرية والخارجين منها.
وأعلنت هذه المجموعة إقفال المساجد والمقاهي التي سوف يقتصر عملها على الدليفري.
وكانت خلية الأزمة في بلدية جديدة القيطع - عكار قد أعلنت في بيان أنه "بعد مراجعة المصادر الطبية المختصة بأزمة كورونا، تأكدت نتيجة فحص PCR لعائلة أنها أتت إيجابية".
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