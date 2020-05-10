الموسوي: الاستهتار يعيدنا الى ما دون الصفر بكثير

شدد النائب ابراهيم الموسوي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على أن "الالتزام بكل موجبات الحجر والبقاء في المنزل واستعمال أسباب الوقاية لتفادي الإصابة الشخصية ومنع نقل العدوى للآخرين، مسؤولية اخلاقية وانسانية وقانونية ودينية".
وأكد أن "الاستهتار لا يعيدنا الى المربع الاول، بل الى ما دون الصفر بكثير، وهذا خطير وطنياً صحياً واجتماعياً واقتصادياً".
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