تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات في الصين

أظهرت بيانات ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ في التاسع من أيار في أعلى عدد منذ 28 نيسان وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.

وأوضحت اللجنة أن من بين ال​حالات​ ​الجديدة​ حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات الاثنا عشر الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين .

ولفتت اللجنة أيضا إلى أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو أيار وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم. وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.