نعمه: مدقق جنائيً سيفحص كل معاملات مصرف لبنان لفهم أنشطته

أعلن ​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمه​ أن التدقيق في حسابات ​مصرف لبنان​ الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل كل المعاملات في البنك.

وفي حديث لصحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية أوضح ان "مدققًا جنائيًا سيفحص كل المعاملات لفهم أنشطة ​البنك المركزي​، أي ​مساعدات​ وما إلى ذلك، كل ما جرى".

ولفت نعمه إلى ان "التدقيق ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في نيسان -هي كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان".