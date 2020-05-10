مادورو: استمرار الاعتقالات في إطار التحقيق بمحاولة "الغزو"

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال ثلاثة "مرتزقة" السبت، في إطار التحقيق المتعلّق بعمليّة "الغزو" التي تمّ إحباطها في فنزويلا، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 34.

وقال مادورو في خطاب متلفز "قبضنا على ثلاثة مرتزقة آخرين اليوم (...) نحن نبحث عنهم بعناية وسنعتقلهم جميعا".

ووجّه مادورو مجدّداً الاتّهام إلى كلّ من دونالد ترمب بأنّه دبّر عمليّة الغزو المفترضة، وإلى زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الذي اعتبره متواطئاً مع الرئيس الأميركي.

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وكان الجنديّان الأميركيّان السابقان لوك دينمان (34 عاما) وآيرن بيري (41 عاما) بين 17 شخصا أوقفهم الجيش الفنزويلي.

وصف مادورو في وقت سابق محاولة "الغزو" تلك، بأنّها "تكرار" لعمليّة غزو خليج الخنازير الفاشلة في العام 1961 عندما سعى كوبيّون في المنفى، بتمويل وإدارة الحكومة الأميركية، إلى إطاحة الزعيم الكوبي آنذاك فيدل كاسترو.

وأعلن النائب العام الفنزويلي الجمعة أنه تم توجيه تهمة "الإرهاب" و"التآمر" إلى العسكريَّيْن الأميركيين السابقين اللذين تم إيقافهما في فنزويلا يوم الإثنين.