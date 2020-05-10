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المكسيك تعتذر عن استقبال مرضى كورونا بسبب امتلاء الأسرّة

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بدأت مستشفيات في الإحجام عن استقبال مرضى فيروس كورونا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يوم أمس السبت بعد امتلاء كل من المستشفيات العامة والخاصة ومع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وتشير بيانات حكومة المدينة إلى امتلاء 26 مستشفى من بين 64 مستشفى عاما مخصصا لاستقبال مرضى (كوفيد-19) في العاصمة بشكل كامل.

وعُلقت لافتة على سياج مستشفى عام في حي إزتابالابا الفقير بالمدينة تقول إنه لم يعد لديه أسرة أخرى لاستقبال مرضى جدد بفيروس كورونا. وأضافت "شكرا لتفهكم".

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ووضعت يوم السبت براميل لمنع الدخول من البوابات التي كان يدخل منها المسعفون حاملين المرضى على محفات الأسبوع الماضي في ذلك المستشفى العام.

وأشارت احصاءات للرابطة الوطنية للمستشفيات الخاصة إن الأسرة ووحدات الرعاية المركزة المزودة بأجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة في خمس ولايات والعاصمة وصلت بالفعل لحد التشبع.

وقالت الحكومة إن مطلع هذا الأسبوع قد يمثل ذروة الإصابات في المنطقة الكثيفة السكان في العاصمة والمناطق الواقعة حولها حيث يعيش أكثر من 20 مليون نسمة وحيث تم توثيق معظم حالات الإصابة المؤكدة.

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