شكرا لقرائتكم خبر عن "تايلاند": 5 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تايلاند اليوم الأحد تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3009 حالات منذ بدء تفشي الفيروس في يناير كانون الثاني ويبقى عدد حالات الوفاة عند 56 حالة. وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إن حالتين من الحالات الجديدة مرتبطتان بحالات سابقة إضافة إلى ثلاث حالات كانت قد سافرت للخارج. ودفع تباطؤ أعداد حالات الإصابة الجديدة تايلاند للسماح لبعض الأعمال باستئناف نشاطها بعد عزل عام شبه كامل على مدى أسابيع.

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