رئيس الإكوادور يخفض راتبه وحكومته إلى النصف لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة الإكوادوريّة، السبت، أنّ الرئيس لينين مورينو خفّض راتبه ورواتب أعضاء الحكومة إلى النصف، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقالت الرئاسة إنه "تقرَّر بموجب مرسوم أن "تُخفَّض بنسبة 50% رواتب رئيس الجمهوريّة ونائب رئيس الجمهوريّة والوزراء ونوّاب الوزراء".

وأوضحت أنّ "انخفاض عائدات الدولة نتيجة أزمة كورونا كانت له آثار سلبيّة على اقتصاد البلاد، ولهذا السبب فإنّه من الضروري خفض رواتب المسؤولين.

وكان مورينو أعلن في 12 أبريل/نيسان على "تويتر" نيّته خفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين الحكوميّين الآخرين. ودخل الإجراء حيّز التنفيذ رسميًا بعد توقيعه في 8 مايو/أيّار.

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وفي السابق، كان الراتب الشهري للرئيس يتجاوز ما يُعادل الخمسة آلاف دولار، بينما كان نائب الرئيس يتقاضى 4800 دولار والوزراء 4400 ونواب الوزراء 4200 دولار، فيما يبلغ الحدّ الأدنى للأجور في الإكوادور 400 دولار.

وستؤدي هذه التخفيضات إلى مراجعة عامّة للأجور في القطاع العام، لأنّ هناك قانوناً إكوادوريّاً ينصّ على أنّه لا يمكن لأيّ موظّف الحصول على أجر شهري أعلى من راتب رئيس البلاد.

وبحسب أحدث حصيلة، فقد سجّلت الإكوادور 29071 إصابة بكورونا، بينها 1717 وفاة مؤكدّة، كما سجّلت السلطات أكثر من 1912 حالة وفاة يُشتبه في ارتباطها بالفيروس.