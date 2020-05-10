ترامب يدعم بيرو لمكافحة كورونا ويبحث أزمة فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البيروفي مارتن فيزكارا، السبت، تطورات الأوضاع في فنزويلا، وعرض تقديم المساعدة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت سفارة ليما بواشنطن، في بيان، "إن ترامب أثنى على شجاعة ومقاومة شعب بيرو في الحدّ من انتشار الفيروس"، وعرض على فيزكارا دعم الولايات المتحدة في مكافحة الوباء.

واعتبر الرئيسان أن "التعاون الدولي ضروريّ لمواجهة هذه الأزمة الصحّية"، حسب البيان.

واستعرض ترامب وفيزكارا الوضع في فنزويلا، حيث اعتُقل جنديّان أمريكيّان سابقان واتُّهما بمحاولة إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنّ ترامب "شكر فيزكارا على دعمه القويّ لعودة الديمقراطيّة إلى فنزويلا".

يذكر أن بيرو أسّست مجموعة ليما التي تضمّ بلداناً تعتبر على غرار الولايات المتحدة أنّ مادورو رئيس غير شرعي وتعترف في المقابل بالمعارض خوان غوايدو رئيساً انتقاليّاً لفنزويلا.

وكان ترامب نفى اتهامات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن واشنطن تحرض على العنف في بلاده، قائلا إنها "ليس لها علاقة بحكومتنا".