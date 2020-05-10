تايلاند تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت ​تايلاند​ تسجيل خمس ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ بدون تسجيل حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3009 حالات منذ بدء تفشي الفيروس في كانون الثاني ويبقى عدد حالات الوفاة عند 56 حالة.

ولفت المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة تاويسين ويسانويوتين الى إن "حالتين من الحالات ​الجديدة​ مرتبطتان بحالات سابقة إضافة إلى ثلاث حالات كانت قد سافرت للخارج".

ودفع تباطؤ أعداد حالات الإصابة الجديدة تايلاند للسماح لبعض الأعمال باستئناف نشاطها بعد عزل عام شبه كامل على مدى أسابيع.