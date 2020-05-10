شبه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في الذكرى الثانية لانسحاب بلاده من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، السلطات الإيرانية بالنازيين، واصفا الجمهورية الإسلامية بـ"أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم.
ولفت إلى انه "قبل 75 عاما وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها معا ليخلصوا العالم من النازيين وإيديولوجيتهم المبنية على الكراهية. واليوم نواجه تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي من قبل نظام إجرامي آخر"، داعيا المجتمع الدولي من جديد "للانضمام إلينا لوقف أكبر راع لمعاداة السامية".
واعتبر بومبيو أن "الأميركيين ومنطقة الشرق الأوسط بوضع أكثر أمانا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قبل عامين". وشدد على أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران، الذي ينتهي سريانه في تشرين الأول المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يشبه سلطات إيران بالنازيين:"أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.