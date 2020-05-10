بومبيو يشبه سلطات إيران بالنازيين:"أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم

شبه ​وزير الخارجية​ الأميركي، ​مايك بومبيو​ في الذكرى الثانية لانسحاب بلاده من الاتفاق حول برنامج ​إيران​ النووي، ​السلطات الإيرانية​ بالنازيين، واصفا ​الجمهورية​ الإسلامية بـ"أكبر راع ل​معاداة السامية​" في ​العالم​.

ولفت إلى انه "قبل 75 عاما وقفت ​الولايات المتحدة​ وحلفاؤها معا ليخلصوا العالم من النازيين وإيديولوجيتهم المبنية على الكراهية. واليوم نواجه تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي من قبل نظام إجرامي آخر"، داعيا ​المجتمع الدولي​ من جديد "للانضمام إلينا لوقف أكبر راع لمعاداة السامية".

واعتبر بومبيو أن "الأميركيين ومنطقة ​الشرق الأوسط​ بوضع أكثر أمانا بعد انسحاب الولايات المتحدة من ​الاتفاق النووي​ مع إيران قبل عامين". وشدد على أن ​واشنطن​ ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة ل​طهران​، الذي ينتهي سريانه في تشرين الأول المقبل.