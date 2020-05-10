انفجار خزان صاروخ روسي في الفضاء

أعلن سرب مراقبة المجال الفضائي الأميركي الثامن عشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "خزان من وحدة التسريع "فريغات-سي بي" انفجر في ​الفضاء​ في 8 أيار، مما أدى إلى تشكل 65 شظية".

وفقا للجيش الأميركي، وقع الحادث في 8 أيار بين 7.02 و 8.51 بتوقيت ​موسكو​ ، بينما لم يكن الانفجار ناتجًا عن اصطدام الخزان بجسم آخر.

واشارت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص space-track.org التابع للقوات الجوية الأميركية، قبل الانفجار ، كان الجسم في المدار ولا يقل ارتفاعه عن 422 كيلومترًا وحد أقصى 3606 كيلومترًا، ولم يتم تحديد ما إذا كانت الشظايا تهدد السواتل العاملة الأن.

يشارك سرب مراقبة المجال الفضائي الثامن عشر في سلاح الجو الأميركي في اكتشاف وتتبع وتحديد جميع الأجسام الاصطناعية في مدار أرضي منخفض.