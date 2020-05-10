طبيب البيت الأبيض يدخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بكورونا

أعلن طبيب البيت الأبيض أنتوني فاوتشي أنه يفعل ما يسميه "الحجر الصحي المعدل" بعد أن تبين أنه لم يكن على مقربة من أحد موظفي البيت الأبيض الذين ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا"، مشيرا الى أنه سيبقى في المنزل وسيعمل عن بعد على الرغم من أنه قد يذهب إلى مكتبه في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية حيث انه هو الوحيد هناك وسيرتدي قناعًا باستمرار لمدة 14 يومًا ومن المتوقع أن يخضع للفحص كل يوم لمعرفة اذا كان مصابا ام لا.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه في "خطر منخفض" وأثبتت نتائج سلبية للفيروس يوم الجمعة.
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