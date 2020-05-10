رئيس الإكوادور يخفّض راتبه ورواتب أعضاء حكومته بسبب تأثيرات كورونا

أعلنت الرئاسة ​الإكوادور​يّة أنّ الرئيس لينين مورينو خفّض راتبه ورواتب أعضاء ​الحكومة​ إلى النصف بسبب ​الأزمة​ التي سبّبها ​فيروس كورونا​ المستجدّ، موضحة أن "انخفاض عائدات ​الدولة​ نتيجةً لأزمة كوفيد-19 كانت له آثار سلبيّة على ​اقتصاد​ البلاد، ولهذا السبب فإنّ من الضروري خفض رواتب المسؤولين".

وكان مورينو أعلن في 12 نيسان نيّته خفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين الحكوميّين الآخرين. ودخل الإجراء حيّز التنفيذ رسميًا بعد توقيعه في 8 أيّار.

وفي السابق، كان الراتب الشهري للرئيس يتجاوز ما يُعادل الخمسة آلاف ​دولار​، بينما كان نائب الرئيس يتقاضى 4800 دولار والوزراء 4400 ونواب الوزراء 4200 دولار، والحدّ الأدنى للأجور في الإكوادور يبلغ 400 دولار.

واستنادًا إلى أحدث حصيلة، سجّلت الإكوادور 29071 إصابة بكوفيد-19، بينها 1717 وفاة مؤكدّة. كما سجّلت السلطات أكثر من 1912 حالة وفاة يُشتبه في ارتباطها بالفيروس.