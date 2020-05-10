صنعاء تدعو الأمم المتحدة للضغط لإفراغ الناقلة "صافر" قبل وقوع كارثة

دعا وزير ​النفط​ في ​حكومة​ الإنقاذ الوطني في ​صنعاء​، أحمد عبد الله دارس، ​الأمم المتحدة​ للضغط على ​التحالف العربي​، للسماح بإفراغ ناقلة متهالكة تُتخذ كخزان للخام قبالة سواحل ​الحديدة​.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "​أنصار الله​" في صنعاء، عن الوزير دارس، تأكيده إن "الخزان العائم صافر الذي يحمل أكثر من مليون برميل نفط خام أصبح يشكل ​قنبلة​ موقوتة تهدد ​البيئة​ البحرية، كونه أصبح متهالكاً"​​​.

وأضاف: "التحالف ما يزال يمنع تفريغ الكمية أو إجراء صيانة للخزان رغم محاولات ​وزارة​ النفط إجراء الصيانة، ويرفض دخول الفريق الفني الموكل إليه أعمال الصيانة بنظر الأمم المتحدة".

وحذر من أن ذلك "ينذر بكارثة بيئية وشيكة جراء حدوث تسرب نفطي، تصل إلى ​البحر المتوسط​ والبحر العربي".

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وحمل وزير النفط في حكومة الإنقاذ، الأمم المتحدة والتحالف، "المسؤولية الكاملة عن كارثة بيئية في ​البحر الأحمر​ تصل إلى ​قناة السويس​، وإتلاف ​الحياة​ البحرية، جراء حدوث أي تسرب نفطي".

ووفقاً لوزارة النفط في صنعاء، "يحوي خزان صافر العائم مليوناً و278 ألف برميل من النفط الخام، وهو ​باخرة​ تستخدم للتفريغ".

يأتي ذلك غداة دعوة وجهتها ​الخارجية الأميركية​، لجماعة أنصار الله، من أجل التعاون مع الأمم المتحدة والسماح لها بصيانة الناقلة صافر.

وحملت الخارجية الأميركية "أنصار الله" "التداعيات إذا حصل تسرب للنفط من الناقلة صافر"، مضيفة أن الجماعة "ستتحمل التكاليف الإنسانية والبيئية".