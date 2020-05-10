34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أفادت شبكة "​سكاي نيوز​" بأنه تم تسجيل 34 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​كوريا الجنوبية​ في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ شهر.

يذكر انه في غمرة رفع السلطات الصحية بكوريا الجنوبية تدابير الإغلاق "القاسية" التي أقرتها لمواجهة فيروس كورونا، تم الإبلاغ الجمعة عن عدوى جماعية، أعادت عداد "الذعر" من الفيروس إلى الصفر، وترتبط جميع الحالات المبلغ عنها بمريض قام بزيارة ملاه ليلية في منطقة إيتوان الشهيرة بسيول، قبل أيام من تحول البلاد للعمل بمفهوم "حجر صحي مع استمرار الحياة اليومية".

وتقدر السلطات عدد زائري الملاهي الليلية خلال وقت زيارة المريضبـ1,500 شخص. وذكرت أن المريض لم يضع كمامة واقية داخل الملهى.