متحدث باسم حكومة إيران: مستعدون لتبادل كل السجناء مع الولايات المتحدة

نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​ قوله إن "إيران مستعدة للتبادل الكامل للسجناء مع ​الولايات المتحدة​".

ولفت ربيعي إلى انه "مستعدون لتبادل الأسرى الإيرانيين والأميركيين، ومستعدون لمناقشة هذه القضية لكن الأميركيين لم يردوا بعد".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو قد شبه في الذكرى الثانية لانسحاب بلاده من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية عام 2015، السلطات الإيرانية بالنازيين. وقد وصف بومبيو الجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ"أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم.