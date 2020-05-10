حسن: مغترب بمنزله يستقبل المهنئين بدل الحجر ويسبب عدوى أسرته ومحيطه

علّق ​وزير الصحة​ حمد حسن على تصريح كان قد نشره منذ يومين على مواقع التواصل الاجتماعي قائل: "ثلاث مشاهد في يوم واحدسبب خواطري هذه هي ان مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركي يدّعي صداقة ​لبنان​ والحفاظ على ​الصحة العامة​ بدعم AUB و NGOs، مغترب بمنزله يستقبل المهنئين بدل الحجر ويسبب عدوى أسرته ومحيطه، ومنطقة ترفض إقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من ​سوريا​ فأنزلتهم بفندق بجانب منزلي ب​بعلبك​".

وكان قد أشلار في التصريح السابق إلى انه "يؤلمني الجدل التائه بين فضائل القيم وإدعاء المعروف،فيعلو الصوت المغرِض ويتلاشى الصدى الراجح في رفضِ الأنا رغم الأنين ورجاحة المنطق المفقود؛مجاهراً بصّك العرفان بصداقةٍ وأنت هول الوباء؛ باللحم الحي نعم مدرِكاً فظاعة الإدعاء أُسدِل الستار اليوم حيّ على الفلاح​​​​​​​".