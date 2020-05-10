مخاوف من موجة جديدة لانتشار كورونا في كورويا الجنوبية

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أعلنت كوريا الجنوبية 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، في أعلى عدد منذ شهر. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة 26 حالة منقولة محلياً وثماني حالات إصابة واردة من الخارج.

ويمثل إجمالي عدد إصابات يوم الأحد الأعلى منذ التاسع من أبريل. وبعد مكافحة أول تفش كبير للفيروس خارج الصين لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات أو حالات محلية قليلة جدا خلال الأيام العشرة الماضية مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو عشر حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاءت عودة ظهور حالات الإصابة عقب تفش صغير ولكن متزايد تركز في حفنة من الملاهي الليلية بسيول كان رجل في أواخر العشرينات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وأمرت سلطات سيول بإغلاق كل الملاهي الليلية والحانات في العاصمة الكورية الجنوبية خوفا من أن يؤدي ظهور بؤرة جديد لإصابات كورونا في حي راق من انتشار جديد للوباء الذي تم تطويقه.

وتخشى السلطات انتشار الوباء مجددا وتقدر عدد الذين زاروا المراكز الليلية الخمسة بنحو 7200 شخص.

وقال رئيس بلدية سيول بارك وون سون إن "الإهمال يمكن أن يؤدي إلى انفجار في الإصابات"، موضحا أن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر. وطلب من الأشخاص الذين زاروا هذه الحانات والملاهي إعلان ذلك.

وكانت البلاد في طريقها للعودة إلى حياة طبيعية بعدما خففت السلطات قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة منذ مارس.

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وحذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن من حدوث موجة ثانية من الوباء في وقت لاحق من العام قائلا إن التفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت.

من جانبها، أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين الأحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في أعلى عدد منذ 28 أبريل.

وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات الاثنا عشر الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين .

وقالت اللجنة أيضا إنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو أيار وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم. وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

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