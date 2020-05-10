شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و209 مليون جنيه قيمة المنح فى موازنة 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى المنح فى مشروع موازنة عام 2020/2021، نحو 2 مليار و209 مليون و400 ألف جنيه، بانخفاض قدره مليار و959 مليون و900 ألف جنيه عن المنح فى موازنة 2019/2020، بلغت 3 مليار و805 مليون و300 ألف جنيه.

وتوزع مصادر المنح فى الموازنة كالتالى.

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1-منح من حكومات أجنبية وتبلغ قيمتها نحو مليار و831 مليون جنيه، و300 ألف جنيه نصيب الجهاز الإدارى للدولة منها نحو مليار، و114 مليون جنيه، ونصيب الهيئات الخدمية نحو717 مليون و300 ألف جنيه.

2- منح من منظمات دولية وتقدر فى المو ازنة بنحو 355 مليون و700 ألف جنيه، نصيب الجهاز الإدارى منها نحو 66 مليار و300 ألف جنيه والهيئات الخدمية نحو 289 مليون و500 ألف جنيه.

3- منح من جهات حكومية وتقدر فى الموازنة العامة بنحو 22 مليون و400 ألف جنيه تدعى كلها من تصيب الهيئات الخدمية.يذكر أن موازنة 2020/2021 بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشتها ويبلغ إجمالى الاستخدامات العامة بها نحو 2 تريليون و297 مليار و500 مليون جنيه وتشمل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية وفوائد محلية وأجنبية واستثمارات فى حين تبلغ الإيرادات نحو ترليون و288 مليار و800 مليون جنيه وتشمل الإيرادات الضريبية والمنح وفوائد الهيئات الاقتصادية.