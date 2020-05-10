صحيفة خليجية : الإمارات مستمرة في جهودها للقضاء على وباء كورونا

الأحد 10 مايو 2020

قالت صحيفة خليجية، إن العلاج الذي تمكَّن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من الوصول إليه للتغلب على الأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجد، متاح مجاناً لعلاج الحالات الحرجة بمبادرة إنسانية جديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث بادر سموه بتحمل التكاليف لتأمين أفضل رعاية صحية للمصابين.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" ، أن القيادة الرشيدة حرصت على تأمين العلاجات، ما انعكس منذ بداية الأزمة ارتفاعاً في عدد حالات الشفاء، والتركيز بتكثيف الفحوص وإجرائها مجاناً للعمالة، في خطوة استباقية تهدف إلى السيطرة على الوباء والحيلولة دون انتشاره، وأوعزت للجهات المعنية بإقامة المستشفيات الميدانية، ومراكز الفحص في مختلف مناطق الدولة.

وذكرت الصحيفة أن صحة الإنسان تتصدر أولويات اهتمامات الدولة، ولن تقف أي عوائق في تأمين أي علاج كان لمن يحتاجه، بغض النظر عن التكلفة، فالعلاج والدواء متاحان للجميع، والتأكيد على دعم جهود مراكز البحوث كافة في الدولة لتشجيع الوصول إلى علاج، والمساهمة الفاعلة مع دول العالم لدعم جهود التوصل إلى اللقاح.

واختتمت بالقول إن الإمارات مستمرة في جهودها للقضاء على الوباء، ولن تدخر جهداً في حماية الأرواح، منطلقة من نهجها في تعزيز روح التضامن والتكافل والتلاحم بين الشعوب، والذي تُعبِّر عنه كل يوم من خلال مبادرات قيادتها الهادفة لسعادة الإنسان وراحته، وتحقيق الحياة الكريمة له.