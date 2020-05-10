شكرا لقرائتكم خبر عن "كوريا الجنوبية" تسجل أعلى زيادة إصابات بكورونا منذ شهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ شهر.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة 26 حالة منقولة محليا وثماني حالات إصابة واردة من الخارج.

ويمثل إجمالي عدد إصابات اليوم الأحد الأعلى منذ التاسع من أبريل نيسان. وبعد مكافحة أول تفش كبير للفيروس خارج الصين لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات أو حالات محلية قليلة جدا خلال الأيام العشرة الماضية مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو عشر حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

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وجاءت عودة ظهور حالات الإصابة عقب تفش صغير ولكن متزايد تركز في حفنة من الملاهي الليلية بسول كان رجل في أواخر العشرينات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وجاء هذا التفشي بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت للتو بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن من حدوث موجة ثانية من الوباء في وقت لاحق من العام قائلا إن التفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت.

وقال في كلمة في التلفزيون بمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على توليه الرئاسة " إننا في حرب طويلة. أطلب من الجميع الالتزام باحتياطيات وقواعد السلامة إلى أن ينتهي هذا الوضع حتى بعد استئناف الحياة اليومية".