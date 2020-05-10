667 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ​ألمانيا​ ارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد 667 حالة ليصبح إجمالي عدد ​الإصابات​ 169218، لافتا الى أنه" سُجلت 13 وفاة ليصبح إجمالي عدد ال​وفيات​ جراء الفيروس 7395"، ومضيفا: "مقارنة بالأحد، فقد سجلت البلاد يوم السبت 1251 إصابة و103 وفيات".

وتعتبر حصيلة اليوم تراجعا في الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ.

ويبقى معدل الإصابات ​الجديدة​ بكورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى منخفض، ووصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، هذا الأسبوع الأرقام الأخيرة بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت كوخ حذر من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات التباعد الصحية.