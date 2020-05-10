1568 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة الليلة 1568 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وأوضحت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، انه هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.
يذكر ان الولايات المتحدة الأميركية التي سجلت فيها أول وفاة بفيروس كورونا المستجد نهاية شهر شباط الماضي، هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء على مستوى العالم، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات. ووتفيد دراسات طبية بأنه على الأقل أصيب خُمس السكان في نيويورك بفيروس كورونا المستجد.
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