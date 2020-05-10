سبوتنيك:وفاة رئيس المخابرات التابعة لحكومة الوفاق الليبية إثر سكتة قلبية

أكد مصدر بالمجلس الأعلى للدولة في ​ليبيا​ لـ"سبوتنيك"، وفاة رئيس المخابرات التابعة ل​حكومة الوفاق​ الليبية، عبد القادر التهامي، مشيرا إلى أن "سبب الوفاة سكتة قلبية".

من جانبه، شدد مصدر في عملية "​بركان​ الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق لـ"سبوتنك" الوفاة، لافتا إلى أن رئيس المخابرات كان "يعانى من مريض بالقلب وتوفى اليوم فى بيته"، في حين لم يصدر- حتى الآن- عن حكومة الوفاق أي تأكيد رسمي للوفاة أو ملابساتها.

وعبد القادر التهامي كان ضابطا في جهاز الأمن الخارجي في حكم الرئيس الراحل ​معمر القذافي​، ويشغل منصب رئيس المخابرات العامة لحكومة الوفاق الوطني الليبية منذ 2017.

تأتي وفاة التهامي بعد ساعات من توجيه ​القيادة​ العامة للجيش الوطني الليبي، تحذيرا إلى من وصفتهم بـ "التكفيريين المتطرفين - المليشيات الإجرامية - المرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب - الغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش ​اللواء​ أحمد المسماري.