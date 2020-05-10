سبوتنيك:وفاة رئيس المخابرات التابعة لحكومة الوفاق الليبية إثر سكتة قلبية

أكد مصدر بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ"سبوتنيك"، وفاة رئيس المخابرات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، عبد القادر التهامي، مشيرا إلى أن "سبب الوفاة سكتة قلبية".
من جانبه، شدد مصدر في عملية "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق لـ"سبوتنك" الوفاة، لافتا إلى أن رئيس المخابرات كان "يعانى من مريض بالقلب وتوفى اليوم فى بيته"، في حين لم يصدر- حتى الآن- عن حكومة الوفاق أي تأكيد رسمي للوفاة أو ملابساتها.
وعبد القادر التهامي كان ضابطا في جهاز الأمن الخارجي في حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، ويشغل منصب رئيس المخابرات العامة لحكومة الوفاق الوطني الليبية منذ 2017.
تأتي وفاة التهامي بعد ساعات من توجيه القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تحذيرا إلى من وصفتهم بـ "التكفيريين المتطرفين - المليشيات الإجرامية - المرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب - الغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.
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