ارتفاع الإصابات بكورونا في بنما إلى 8282 والوفيات إلى 237

أعلنت ​وزارة الصحة​ في بنما أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ وصل إلى 8282 حالة بزيادة 212 حالة، مشيرة الى أن عدد حالات الوفاة زاد ست حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 237.

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