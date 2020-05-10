القبض على "داعشي" خطط لهجوم إرهابي في برشلونة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لأفراد من الشرطة الإسبانية في برشلونة ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مغربي في مدينة برشلونة، يُشتبه في صلته بتنظيم "داعش" ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم.
وقالت الشرطة إنها احتجزت المشتبه به الذي وصفته بأنه أصبح شديد التطرف، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.
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وأضافت في بيان، الجمعة: "المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة".
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