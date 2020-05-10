القبض على "داعشي" خطط لهجوم إرهابي في برشلونة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لأفراد من الشرطة الإسبانية في أرشيفية لأفراد من الشرطة الإسبانية في برشلونة

وقالت الشرطة إنها احتجزت المشتبه به الذي وصفته بأنه أصبح شديد التطرف، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.

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وأضافت في بيان، الجمعة: "المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة".