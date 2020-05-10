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كورونا يخفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا 

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شكرا لقرائتكم خبر عن يخفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا  والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات صادرة عن مكتب الهجرة واللاجئين أن عدد الأجانب المتقدمين بطلبات للحصول على اللجوء في ألمانيا انخفض خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد المتقدمين للحصول على اللجوء انخفض لأول مرة في البلاد بنسبة 29 بالمئة ليصل إلى 29 ألفا و 132 طلبا.

وانخفض عدد الطلبات في نيسان/أبريل الماضي إلى 4100 - وهو نصف العدد المسجل في نفس الشهر من عام .2019

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وأرجع المسؤولون الانخفاض في الأعداد إلى تفشي جائحة فيروس كورونا، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود.

وأشارت البيانات إلى أن معظم المتقدمين كانوا من سورية وأفغانستان والعراق.

يشار إلى أنه في عام 2019، تلقت ألمانيا 142 ألفا و 509 طلبات لجوء، أي أقل بعشرين ألفا من العام السابق، وفقًا لوزارة الداخلية.

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