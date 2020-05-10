شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإحصاءات أن عدد المتقدمين للحصول على اللجوء انخفض لأول مرة في البلاد بنسبة 29 بالمئة ليصل إلى 29 ألفا و 132 طلبا.
وانخفض عدد الطلبات في نيسان/أبريل الماضي إلى 4100 - وهو نصف العدد المسجل في نفس الشهر من عام .2019
وأرجع المسؤولون الانخفاض في الأعداد إلى تفشي جائحة فيروس كورونا، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود.
وأشارت البيانات إلى أن معظم المتقدمين كانوا من سورية وأفغانستان والعراق.
يشار إلى أنه في عام 2019، تلقت ألمانيا 142 ألفا و 509 طلبات لجوء، أي أقل بعشرين ألفا من العام السابق، وفقًا لوزارة الداخلية.
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