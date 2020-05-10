شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: قلة فحوصات كورونا يخفي عدد الإصابات الحقيقي والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1938 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت إضافة إلى 193 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 33460 والوفيات إلى 3353.
ولكن من شبه المؤكد أن العدد الحقيقي لكل من حالات الإصابة والوفاة أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن كورونا.
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