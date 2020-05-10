ليبيا.. أنباء عن مقتل رئيس مخابرات حكومة الوفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

أفادت الأنباء الواردة من ليبيا بمقتل رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق اللواء عبد القادر التهامي في ظروف غامضة.



وأشارت الأنباء إلى أن حكومة الوفاق في طرابلس تتكتم على الخبر حتى الآن.

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وأعلنت وسائل إعلام ليبية، فجر اليوم الأحد، عن وفاة رئيس جهاز المخابرات بحكومة الوفاق اللواء عبد القادر التهامي، وسط تضارب الأنباء حول أسباب وفاته.

وأشارت الحسابات المقربة من حكومة الوفاق، أن الوفاة نجمت عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، أين وافته المنية هناك، في حين أوردت مصادر أخرى أن مليشيا النواصي التابعة لوزارة داخلية الوفاق سلمت جثته إلى أسرته بعد يومين من إعتقاله، ورجحت إمكانية تصفيه جسديا.

واللواء عبد القادر التهامي يقود جهاز المخابرات بحكومة الوفاق منذ شهر أبريل 2017، وهو أحد رجالات الزعيم الراحل معمر القذافي، حيث كان ضابطا بارزا في جهاز الأمن الخارجي، عاد إلى المشهد الليبي الحالي بعد 6 سنوات من الإطاحة بالنظام السابق، حيث تم تعيينه مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبعد 4 أشهر تمّ تكليفه برئاسة جهاز المخابرات.