شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" و"الصحة" يتصدران أول 5 قطاعات فى المصروفات بموازنة 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت موازنة العام المالى الجديد 2020/2021، لتعكس السياسيات التى تبنتها الحكومة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" انطلاقاً من استراتيجية "يد تبنى ويد تكافح الفيروس"، بينما تحركت الدولة سريعًا بحزمة من الإجراءات الاقتصادية منها 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم للفئات المتضررة، لم تقف عجلة العمل والتنمية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق النهضة التنموية الشاملة، جنبا إلى جانب زيادة مخصصات الصحة لمواجهة الفيروس.

وفى هذا الصدد، نرصد تصدر قطاعات "الحماية الاجتماعية" و"التعليم" و"الصحة"، ضمن أول 5 قطاعات من حيث حجم المصروفات خلال العام الجديد فى ضوء توزيع المصروفات وفقا للتوظيف الوظيفى من واقع البيان التحليلى للعام المالى 2020/2021 على النحو الأتى:

1- يتصدر قائمة المصروفات قطاع الخدمات العامة والذى يحظى بنصيب الأسد بواقع 776 مليارا، و503 مليون بنسبة (45.3 %).

2- قطاع الحماية الاجتماعية بالمرتبة الثانية، من حيث حجم المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2020/2019 من أصل 10 قطاعات، بواقع 285 مليارا و969 مليون جنيه خلال العام الجديد بنسبة 16.7% من أصل جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه بالموازنة الجديدة.

3- قطاع التعليم المرتبة الثالثة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بواقع 157.580 مليار جنيه بواقع ( 9.2 %) من إجمالى حجم المصروفات العام الجديد مقابل 132.038 مليار جنيه العام المالى الجارى 2019/2020 بنسبة تغيير قدرها (19%).

4- قطاع الشؤون الاقتصادية يحتل المركز الرابع بواقع 111.753 مليار جنيه العام المالى الجديد 2020/2021 بنسبة 6.5% من حجم المصروفات، مقابل 98.89 مليار جنيه بالعام المالى 2019/2020 وبمعدل زيادة قدرها (13%)، وتعد أهم مكوناته، إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة، الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد، الوقود والطاقة، التعدين والصناعة، الاتصالات والسياحة، البحوث والتطوير فى مجال الشئون الاقتصادية، وأهم الجهات الرئيسية الوزارات المتعلقة بشئون المكونات السابقة.

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5- ويأتى فى المرتبة الخامسة، قطاع الصحة بنحو 93.544 مليار جنيه بنسبة (5.5%) من حجم المصروفات، مقابل 73.063 مليار جنيه العام المالى الجارى بمعدل زيادة قدره (28%)، وهى أعلى زيادة فى القطاعات المختلفة عن العام 2019/2020.

6- ويضم المرتبة السادسة، قطاع (النظام العام وشئون السلامة العامة) بواقع 80.419 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2020/2021 بنسبة (4.7%) من حجم المصروفات مقابل 69.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى بنسبة زيادة قدرها 15%.

7- قطاع (الإسكان والمرافق المجتمعية) فى المرتبة السابعة بـ79.529 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد بنسبة (4.6%) من حجم المصروفات مقابل 63.4 مليار جنيه بموازنة العام الجارى بنسبة زيادة قدرها (25%) وهو ثانى أعلى زيادة عن مخصصات العام الجارى بعد قطاع الصحة.

8- (باقى القطاعات الوظيفية) الثامنة بإجمالى 76.163 مليار جنيه بنسبة (4.4%) من حجم المصروفات، مقابل 66.3 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 15%.

9- قطاع (الشباب والثقافة والشئون الدينية) فى المرتبة التاسعة بواقع 48.395 مليار جنيه بنسبة (2.8%) من حجم المصروفات مقابل 41.091 مليارا بموازنة العام المالى 2020/2019 بمعدل زياد قدره 18%.

10- وفى المرتبة العاشرة والأخيرة يأتى قطاع (حماية البيئة) بنحو 3.323 مليار جنيه بنسبة (0.2%) من حجم المصروفات مقابل 3.024 مليار بموازنة العام الجارى بزيادة قدرها (10%).