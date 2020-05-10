4 إصابات بكورونا في السويس والإجمالي 57 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
أظهرت نتائج تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة، إيجابية 4 مسحات لحالات في السويس ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأوضحت مديرية الصحة في السويس، في بيان لها اليوم الأحد، أن نتائج تحاليل الحالات التي جرى حجزها بالعزل في مستشفيي الحميات والصدر مساء الجمعة الماضية، وصباح أمس السبت أفادت إصابة 3 مخالطين لحالات إيجابية مؤكدة، وحالة إصابة جديدة، والحالات هى "ن.م" و" ز.م" و"هـ .م" و" أ،ع".
وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل حالات اليوم لمستشفيات الحجر المجاورة، واستكمال الاجراءات الوقائية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعه المخالطين.
وأفادت صحة السويس أن إجمالي عدد الحالات المصابة في المحافظة ٥٧ حالة، بينما ووصلت حالات التعافي إلى 6 حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة، وهناك 50 حالة تحت العلاج في مستشفيات الحجر الصحي ودور العزل
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