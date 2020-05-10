بالصور- محافظ الإسكندرية:الحكومة تتجه لفتح المنشآت المغلقة تدريجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحكومة تتجه لفتح المنشآت المغلقة تدريجيا، مشيرا إلى ضرورة وضع خارطة طريق للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

جاء ذلك خلال اجتماعا مغلقا عقده، السبت، مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أبرز المشكلات التي يعاني منها الشارع والمواطن السكندري في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف المحافظ أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة التي سببتها الأزمة خاصة على المواطن البسيط والأماكن النائية.

وأشار الشريف إلى الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة منذ بداية أزمة كورونا من خلال العديد من المبادرات أهمها " أدعم عمال اليومية، دعمك حياة، تطهير وتعقيم القرى".

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ولفت المحافظ إلى توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين 2000 إلى 3000 كرتونة يوميا خاصة خلال شهر رمضان على كافة الأسر المتضررة من الأزمة الحالية.

على الجانب الآخر، اقترح نواب البرلمان إطلاق حملات توعية كبرى بجميع أنحاء المحافظة خاصة في الأماكن النائية للوقاية من انتشار الفيروس وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وشدد النواب على ضرورة تطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات والمطهرات وتوفير كميات منها وتحديد أماكن لبيعها، بالإضافة إلى تنظيم العمل للحد من التكدس أمام لجان الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

وناقش الاجتماع طرق توفير السلع الغذائية وتنظيم العمل المخابز وتوصيل المعونات المادية للعمالة الغير مسجلة بالقوى العاملة، فضلا عن مشكلات تأخر أعمال الرصف ببعض المناطق.

حضر الاجتماع كل من أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر، نائبي المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارات التموين والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، وأعضاء مجلس النواب عن الدوائر المختلفة.