مستشفى العزل بقها تحتفل بخروج سيدتين مسنتين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

احتفل مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخروج حالتين، لسيدتين مسنتين.

وأوضح المستشفى في بيان ها اليوم، أنه جرى حجز الحالات بالمستشفى، وحالتهم كانت غير مستقرة، وجرى تحويلهم للعناية المركزة بالمستشفى، مع المتابعة الدقيقة حتى جاءت اختبارات المسحات سلبية.

وأعلن مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، خروج 11 حالة جديدة من المستشفى، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، من بينهم سيدتين مسنتين يعانون من أمراض مزمنة، وطيبين، بعد ثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 153 شخصًا.