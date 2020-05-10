بالتفاصيل.. القليوبية تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، أن محافظة القليوبية سجلت الليلة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة

وأوضح النائب في بيانه على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، أن القليوبية سجلت حالتي وفاة، الأولى لموظف بالمعاش (63 سنة)، ومقيم بمنطقة السفانية، والثانية لسيدة عمرها (70 سنة)، ومقيمة في بهتيم.

وأشار النائب، أن من بين الحالات الإيجابية موظف (59 سنة)، مقيم في سندنهور بمركز بنها، وحالتين لربة منزل (54 سنة)، ومقيمة الشدية بشارع حسن يوسف، وسيدة (56 سنة)، ومقيمة بشارع الفخراني الشدية أول بنها، وحالة لربة منزل (27 سنة)، ومقيمة شارع عمر بن الخطاب منشية النور أول بنها.

وأضاف أن من بين الحالات المصابة حالتين لموظف بمكتبة (36 سنة)، وربة منزل (55 سنة)، والحالاتان مقيمتان بطحلة مركز بنها، وحالة لربة منزل (40 سنة)، مقيمة بالعمار الكبرى بمركز طوخ، وحالة لعامل (52 سنة)، مقيمة بالسفاينة بمركز طوخ، وحالتين لربة منزل مقيمة كفر الشرفا القناطر وموظف (٣٧ سنة) مقيم قرنفيل بجوار المسجد الغربي.

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وأوضح البيان، أن الحالات شملت أيضا 4 حالات لطالب (16 سنة) بكفر الدير، وربة منزل (42 سنة) بكفر الدير، وفني تمريض (24 سنة)، وربة منزل (28 سنة) بكفر الدير شبين، وحالة لربة منزل (51 سنة) بعزبة مراد قليوب، وحالة لسيدة (65 سنة) من عرب العليقات بشارع الوحدة، وحالتين لتاجر نظارات (35 سنة)، وسيدة (60 سنة)، بجوار مسجد الحاجة فاطمة شبين القناطر.

وشملت الحالات أيضا، حالة لربة منزل (39 سنة) قلما مركز قليوب، وحالة لموظف (41 سنة) الخانكة شارع نور الإسلام، وحالة لسيدة (59 سنة) القلج شارع المدينة المنورة، وحالة لموظف (58 سنة) أبو زعبل بجوار سوق إسكو، وحالتين لعامل (45 سنة) مقيم الخصوص شارع مسجد نور الإسلام، وسيدة (34 سنة) الخصوص شارع السرجاني، وحالة موظف (54 سنة) القلج تقسيم العجمي.

وأضاف البيان، أن الحالات أيضا، ربة منزل الحي الرابع العبور، وحالتين عامل (24 سنة) شارع محمد العيسوي نزلة بهتيم، وسيدة (38 سنة) بهتيم شارع موافي، وحالتين لربة منزل (40 سنة) مسطرد، وموظف بالمعاش (66 سنة) مسطرد عزبة الورد، وحالتين لسيدة (54 سنة)، وربة منزل (42 سنة) كفر شبين شارع البحر.