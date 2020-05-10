خروج 11 حالة جديدة من مستشفى العزل بقها - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، خروج 11 حالة جديدة من المستشفى، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، بينهم سيدتين مسنتين يعانين من أمراض مزمنة، وطيبين، بعد ثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 153 شخص.

وأوضحت الدكتورة سعاد حتاتة مدير الفريق الطبي بمستشفى العزل، في تصريحات صحفية، أن من بين الحالات التي خرجت اليوم، طبيبين وهما الدكتور أحمد السيد، والدكتور محمد فريد.

وأشارت حتاتة، إلى أن الحالات التى يُجرى شفائها يتم عمل مسحتين لهم على مدار يوميين متتاليين، للتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات، مشيرة إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يُجرى عمل مسحات لهم يوميًّا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقًا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.