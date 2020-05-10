تشارك فيها طائرات وسفن بحريّة من عدة بلدان، إنطلاق عمليّة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا برًّا وبحرًا وجوًّا

وكالات- إنطلقت فعليا هذا الأسبوع عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مع فرقاطة فرنسية وطائرة دورية بحرية من لوكسمبورغ، وستنضم قريبًا إليهما سفينتان من إيطاليا واليونان، بالإضافة إلى طائرتي دورية من ألمانيا وبولندا وفريق مالطي لمراقبة الحمولات البحرية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو قد أجرى الأربعاء 6 ماي 2020، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج تطرقت إلى أمور من بينها "إيريني"، حيث جدد الأخير "الإعتراض على إقتصار عملية المراقبة على البحر، مؤكدا على ضرورة أن تكون العملية متكاملة برا وجوا وبحرا".

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كما أشار السراج، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي في طرابلس، إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الإتحاد الأوروبي.

وقد طمأن وزير الخارجية الإيطالي السراج بأن مهمة الإتحاد الأوروبي "ستكون متوازنة في جميع مكوناتها البحرية والجوية والمراقبة عبر الأقمار الصناعية"، مؤكدا على أن هدف الإتحاد الأوروبي ليس لصالح فريق على حساب الآخر ، بل "وقف دخول الأسلحة إلى جميع أنحاء البلاد".