بيونج يانج صنعت صواريخ باليستية عابرة

ذكرت صحيفة كورية جنوبية أن نظيرتها الشمالية قامت بتصنيع العديد من الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تسمه بالحكومة الأمريكية أن السلطات الأمريكية رصدت تجميع والانتهاء من صواريخ باليستية عابرة للقارات في مصنع للسيارات في إقليم ساوث بيونجان حيث أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في عام 2017.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي أوردته وكالة بلومبرج أمس، إن السلطات الأمريكية لاحظت أيضا وجود «وحدات نقل ورفع ومنصات إطلاق».