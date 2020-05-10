إسرائيل تنتهك أجواء لبنان

,أعلن الجيش اللبناني في بيان، أمس، أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة الجنوبية، ونفّذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.
كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.
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